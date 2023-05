Incendio alla cartiera, il sindaco avverte: tutte le finestre restino chiuse

MANTOVA Finestre chiuse e comunque cautela. Questo il tema del provvedimento sindacale firmato ieri dal sindaco Mattia Palazzi, dopo avere preso atto dell’accaduto all’interno dello stabilimento della Pro-Gest, e dopo avere consultato anche gli enti preposti alla tutela della salute.

Alla luce delle indicazioni da parte dell’Ats l’amministrazione comunale, in via del tutto precauzionale, e non essendo ancora emersi eventuali dati in merito all’effettiva presenza di rischi per la salute dei cittadini, ha emesso un avviso invitando tutti i cittadini residenti o comunque domiciliati nei quartieri di Cittadella e Colle Aperto a tenere chiuse le finestre, in attesa dei risultati dei campionamenti ambientali attualmente in corso da parte della stessa Arpa.

La decisione dell’avviso – che non è un’ordinanza – è stata assunta dietro la relazione con cui il comando dei Vigili del fuoco ha comunicato a via Roma l’intervento di diversi equipaggi nelle prime ore del mattino di ieri per lo spegnimento dell’incendio di balle di carta prodottosi all’interno dello stabilimento della ditta di viale Poggio Reale.

Anche in Comune comunque è stato disposto il comando di massima allerta, dal momento che in loco, oltre alle ispezioni da parte di Arpa e Ats, e l’intervento dei Vigili del fuoco, sono stati fatti intervenire anche agenti della Polizia locale.

Nessuno anche in Comune, si sbilancia sulla natura del rogo, quantunque sia ragionevole ipotizzarne il dolo. Si dà per scontato che le reiterate piogge dei giorni scorsi abbiano reso difficile un processo di autocombustione della carta stoccata nel piazzale interno. Ma su questo argomento si attende comunque la relazione delle forze di pronto intervento accorse in loco.

Frattanto, su indicazione dell’Ats, la disposizione del sindaco prevede che nella giornata di oggi le due scuole dei quartieri interessati, la scuola d’infanzia “Odoardo Pacchioni” e la primaria “Don Enrico Tazzoli” restino chiuse.