Calcio Promozione – Il derby fratricida va al Suzzara (1-3). Governolese, crisi senza fine

GOVERNOLO Un derby per rinascere. Governolese e Suzzara si presentavano al “Vicini” con un obiettivo ben preciso, non fallire la stracittadina che metteva in palio punti preziosissimi per non sprofondare. Poco prima del fischio d’inizio inevitabile il groppo in gola; una cornice di pubblico simile meritava senza dubbio una situazione di classifica migliore per entrambi gli schieramenti ma tant’è. L’1-3 finale non ha fatto che ribadire le impressioni delle ultime settimane; alle zebrette in crescita mancava solamente una scintilla per riaccendere l’entusiasmo iniziale mentre i Pirati hanno confermato di volersi lasciare alle spalle un 2022 terrificante in fatto di prestazioni sportive. Troppi e grossolani gli errori commessi dai rossoblù anche ieri, segnale inequivocabile che la squadra non è tranquilla e necessita assolutamente di innesti di valore per tentare di salvare la categoria. Nemmeno il tempo di disperarsi per la bella azione di Solci, il migliore per distacco dei suoi, conclusasi con la parata in corner di Zapparoli che il Suzzara, tra il 6’ e l’11’, bussa due volte: prima Terragin gira in rete dal limite con un bel sinistro all’angolino poi Busatto interviene maldestramente su cross di Sannino spiazzando il proprio portiere. Dopo una zuccata a lato di Cenzato, al 28’ i locali potrebbero tornare in partita ma Nouhi dall’interno dell’area piccola si fa incredibilmente parare la conclusione da un super Zapparoli. La rete però è nell’aria e giunge puntuale prima dell’intervallo: Vezzani perde un pallone sanguinoso sulla trequarti e dopo una fitta trama di passaggi Solci, con una puntata stile calcetto, mette nel sacco. La Gove ha tutta la ripresa per risalire la china ma l’errore madornale di Busatto al 52’ fa saltare ogni piano; il difensore scarta al limite perdendo la sfera e per Guastalla è un gioco da ragazzi freddare sotto la traversa Coppiardi. Mutti passa a quattro dietro schierando il tridente ma gli ingressi di Giarruffo e Omoregie risultano pressochè inutili poichè il primo tiro in porta giunge al 90’. Il Suzzara va vicinissimo al poker due volte con Vincenzi che, nel recupero, spara altissimo il penalty del possibile 1-4.