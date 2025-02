MANTOVA Traffico bloccato e sei chilometri di coda in direzione del Brennero per un incidente avvenuto in A22 tra i caselli di Mantova nord e Nogarole Rocca in territorio mantovano. Nell’incidente, avvenuto intorno alle 11.15, sono coinvolti tre mezzi pesanti. Sul posto stanno intervenendo le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Mantova.