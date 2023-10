Infortunio sul lavoro nel Modenese: gravi due operai, uno è mantovano

MANTOVA Grave infortunio sul lavoro quello occorso nella tarda mattinata dell’altro ieri a Mirandola, in provincia di Modena. Due operai, di cui uno mantovano, sono infatti rimasti feriti dopo essere caduti da un cestello durante interventi di manutenzione a un tetto circa la sostituzione di alcune tegole. L’episodio si è verificato attorno alle 13 in via Carlo Goldoni, all’interno di una palazzina dove, appunto, era in corso un cantiere. Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, i carabinieri, l’ispettorato del lavoro e l’elisoccorso da Bologna e Pavullo. Stando a quanto appurato l’incidente sarebbe da ricondurre alla rottura di un ingranaggio del macchinario, che ha fatto cadere il primo braccio e provocando il piegamento della cabina. Per questo motivo gli operai sono stati sbalzati fuori. Uno è caduto a terra. I feriti, subito soccorsi, sono stati trasportati a Baggiovara e al Maggiore di Bologna. Uno dei due abita in Veneto, l’altro per l’appunto nel territorio virgiliano. Uno ha riportato la frattura della gamba mentre il collega traumi più importanti. Entrambi sono stati portati in ospedale con l’elisoccorso. Uno dei due feriti, un 46enne è ricoverato in ortopedia a Baggiovara e la prognosi è di 40 giorni. Sono ora in corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.