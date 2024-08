Inquilino turbolento. Condomini terrorizzati

MANTOVA Psicopatico e pericoloso. Gli occupanti di una palazzina di Due Pini si appella al Comune perché provveda a riportare la quiete turbata da un inquilino turbolento e pericoloso. «Siamo a scrivervi per una situazione che si protrae già da troppo tempo che riguarda la zona Due Pini di Mantova dove 3 anni fa è arrivato un nuovo inquilino con problemi psichiatrici che ha causato da subito problemi. La situazione – scrivono – è cominciata al suo arrivo quando di notte sbatteva il letto sul pavimento ripetutamente e dopo varie chiamate alle forze dell’ordine a distanza di mesi era stato ricoverato per poi sparire per un lungo periodo. Al suo ritorno ha cominciato con alcuni vicini a dare pugni alla porta e urlare nella notte. Abbiamo avvisato come il solito chi di dovere tra le istituzioni, ma la pace è durata pochi giorni».

Si sono susseguiti episodi anche giornalieri di pugni e calci alla porta danneggiandone due nel condominio. «Abbiamo avvisato ancora tutti, fatto denuncia, querela, colloqui e chiesto aiuto perché arrivato a minacciare una condomina più volte di farle del male, di trattenersi solo perché altrimenti finirebbe in carcere. Abbiamo paura a uscire di casa perché è un condominio di donne sole e anziani. Chiediamo solamente di poter vivere non nel terrore di dover uscire di casa come successo stamattina che ci ha minacciato misurando i pugni davanti al viso e urlando, intimidendo e minacciando» conclude l’appello.