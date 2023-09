Interno Verde, 3mila visitatori e la scoperta di Borgo Angeli

MANTOVA Entusiasmo per la quinta edizione di Interno Verde, il festival dedicato ai giardini segreti di Mantova, che ha lasciato a bocca aperta residenti e turisti, accogliendo tra sabato 23 e domenica 24 settembre oltre 3.000 visitatori. L’evento ha dimostrato una profonda vocazione intergenerazionale, coinvolgendo un pubblico composto da giovani coppie, gruppi di amici, famiglie con bambini, adolescenti e anziani. «Siamo davvero felici, soprattutto per grande partecipazione della comunità» commentano gli organizzatori, Licia Vignotto e Riccardo Gemmo, «dalle famiglie che hanno eccezionalmente aperto al pubblico le porte dei loro palazzi, ai 130 studenti che si sono impegnati per custodire questi luoghi tanto belli quanto delicati, alle tante associazioni e realtà locali che hanno collaborato a realizzare il ricchissimo calendario di attività, che ha accompagnato le visite. A loro va la nostra più sincera gratitudine».

Tra gli spazi maggiormente apprezzati sicuramente la romantica prospettiva di viti e rose del B&B L’Affresco, il silenzioso e meditativo chiostro di San Francesco, custodito dai volontari del Fai, lo straordinario parco di Villa Margherita, il bosco di bambù dell’ex Ortaglia di piazza Polveriera. Stupore e soddisfazione per Interno Verde Acqua, il focus tematico dedicato ai giardini di Borgo Angeli, affacciati sul lago superiore tra cigni e salici piangenti, da raggiungere in barca e in bicicletta. «Per la prima volta abbiamo voluto spingere la manifestazione oltre i palazzi nobiliari e le corti del centro storico, promuovendo la mobilità dolce e sostenibile, valorizzando l’affascinante paesaggio lacustre che caratterizza il quartiere. Borgo Angeli è stata una bellissima scoperta, per tanti turisti ma anche per tanti mantovani».

Di grande interesse, tra le attività in programma, la mostra Interno Verde Data Viz, accolta nella splendida corte di Spazio Arrivabene 2, promossa dal Garden Club. «Insieme a Studio Nilo abbiamo organizzato a Palazzo Te un workshop di data visualization, rivolto a studenti e giovani professionisti, che si sono impegnati per tradurre in immagini chiare ed efficaci complessi studi scientifici inerenti l’ambiente del territorio. Diffondere consapevolezza e buone pratiche di sostenibilità è da sempre tra gli obiettivi del festival», concludono gli organizzatori.

Interno Verde è patrocinato dalla Regione Lombardia, dal Comune e dalla Provincia di Mantova, dall’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, dall’Associazione Nazionale Pubblici Giardini, dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, dall’ente Parchi del Ducato. Si è realizzato grazie al contributo di Coop Alleanza 3.0, con gli sponsor tecnici Bonini Garden, Freddi, Levoni, Mulino Bianco.