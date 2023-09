Ciclismo – Maria Acuti sbanca Cesano Maderno. Baby virgiliani in spolvero a Rivalta

Rivalta sul Mincio Parla mantovano il 1° Gp Impresa edile Massimo Ghidetti, competizione riservata ai Giovanissimi e svoltasi a Rivalta sul Mincio. I baby del Mincio Chiese, dell’Allgor Tatobike e del Ciclo Club 77 dominano in quasi tutte le categorie.

Prima di illustrare i risultati conseguiti, vale la pena sottolineare la presenza tra il pubblico del vice sindaco Luciano Chiminazzo, del presidente del Comitato provinciale Fci Fausto Armanini e del vice presidente Lido Baracca. Per la parte agonistica nella G1 vittoria di Caterina Bressan e 5° posto per Mattia Spitti. Salendo di categoria nella G2, piazza d’onore per Marlon Quiroga Ramas, terzo Liam Savasi e quarto Paolo Caffarella. Per quel che riguarda la G3, sul gradino più alto del podio sono saliti Anna Veschi ed Elia Marassi mentre Jhonan Astone si è piazzato 4°. Doppia vittoria mantovana anche nella G4: primi sono giunti Viola Mazzola e Leonardo Mai, secondo poi si è piazzato Mattia Araldi, 3° Diego Bertucci e 4° Tommaso Lucchini. Successo virgiliano anche nella G5 grazie a Marco Casciano e Maela Barone; 3°, poi, si è piazzato Luca Ganarin e 4° Nicolae Roman. La carellata dei risultati si chiude con la G6 che registra il doppio alloro di Nicolò Belli e Lucia Marassi. Giorgio Ciotola, invece, ha chiuso al 2° posto come del resto Greta Giannotta; Eric Baetta si è piazzato 3° mentre Christian Mirante ha chiuso al 5° posto. La domenica agonistica per gli atleti mantovani ha riservato emozioni forti non solo a Rivalta sul Mincio, ma anche in ambito femminile con l’allieva Maria Acuti del Gioca in bici Oglio Po. L’atleta di Ostiglia, anticipando le avversarie sotto lo striscione d’arrivo, ha posto la propria firma sull’albo d’oro della competizione che si è disputata Cesano Maderno (Va). Questa gara aveva un valor doppio in quanto ha assegnato gli ultimi punti del Trofeo Rosa e per Maria Acuti, al suo terzo successo stagionale, la vittoria l’ha portata a sfiorare la conquista della maglia di leader della challenge; si è classificata seconda.

Positivo piazzamento per lo juniores Kevin Lanzarotto della Biesse Carrera che a Poggio Torriana (Rimini) ha chiuso all’11° posto.

Paolo Biondo