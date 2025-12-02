Natale al Mantova Village: un pomeriggio di scienza e magia con il Muse

Secondo appuntamento natalizio al Mantova Village dedicato ai più piccoli, con un intero pomeriggio di attività, letture e laboratori a cura del MUSE – Museo delle Scienze di Trento. Per l’occasione, il Museo va in trasferta per raccontare il mondo della montagna e dell’inverno nell’atmosfera accogliente e festosa del Village.

“La collaborazione tra Mantova Village e il MUSE continua da diversi anni attraverso la rispettiva valorizzazione di contenuti e territori di appartenenza, siamo molto felici di potere ospitare il Museo con le sue attività didattiche per un intero pomeriggio e poter permettere ai nostri visitatori di conoscere una realtà così valoriale nella mission e nelle attività” – dichiara la Direzione di Mantova Village.

L’appuntamento è per domenica 7 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30, con proposte a fruizione libera pensate per offrire ai bambini e alle loro famiglie un momento di divertimento, scoperta e apprendimento.

Durante il pomeriggio si potranno conoscere l’antica arte del Kamishibai, incontrare i personaggi degli albi illustrati e realizzare un taumatropio ispirato alle magiche atmosfere invernali.

A metà pomeriggio, alle ore 15.30 alle 16.30 sarà anche riservata ai piccoli ospiti una merenda con dolci natalizi tipici del Trentino.

“Scoperta, curiosità ed entusiasmo sono gli ingredienti che le nostre educatrici e i nostri educatori utilizzeranno per coinvolgere piccole e piccoli ospiti di Mantova Village, con un assaggio delle attività scientifiche del MUSE” – spiega Alberta Giovannini, Direttrice sostituta e Responsabile marketing e partnership del MUSE. “Per noi è importante uscire dalle mura del museo e offrire attività in contesti inusuali, mettendo a disposizione le nostre competenze scientifiche e i nostri approcci educativi, realizzando a tutti gli effetti uno degli obiettivi strategici del museo, quello di attivarci per un “museo esteso”. Auspichiamo che queste attività siano di stimolo per una successiva visita in museo e per seguire i nostri canali. Ringraziamo Mantova Village per l’ospitalità motivata e professionale”.