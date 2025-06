Maltempo 2023, in arrivo oltre 500mila euro per i Comuni mantovani

Il Viminale assegna risorse straordinarie ai territori colpiti

Cappellari: “Fondamentale il sistema di rilevazione dei danni”

MANTOVA – “Ancora una volta Regione Lombardia dimostra con i fatti di essere a fianco dei territori. Alla provincia di Mantova sono stati destinati oltre 500mila euro per far fronte ai danni causati dal maltempo del luglio 2023”. Così il consigliere regionale Alessandra Cappellari (Lega) commenta il provvedimento, pubblicato nei giorni scorsi dal Ministero dell’Interno in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Dipartimento nazionale della Protezione civile, che prevede uno stanziamento complessivo di oltre 51 milioni di euro per 183 Comuni lombardi, di cui una quota destinata proprio a Mantova e alla sua provincia. “Si tratta di risorse fondamentali per aiutare i Comuni mantovani a sistemare le infrastrutture danneggiate, mettere in sicurezza il territorio e tutelare i cittadini. È un risultato che arriva grazie alla collaborazione tra Regione, Protezione civile, Comuni e Governo. Anche in questo caso – sottolinea Cappellari – la Lombardia ha saputo attivarsi con efficienza, grazie anche al sistema di rilevazione dei danni e al lavoro instancabile dei tecnici e degli amministratori locali. Ora è fondamentale che questi fondi vengano utilizzati al meglio e con rapidità”.

Oltre 51 milioni di euro per 183 Comuni lombardi colpiti dal maltempo nel luglio del 2023.Il Ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero della Protezione civile, ha pubblicato il decreto di assegnazione delle risorse ai Comuni che hanno subito danni a causa del maltempo nel luglio del 2023, eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale. In quella occasione, infatti, nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento provocarono allagamenti, frane e danni ingenti su tutto il territorio lombardo. “Con questo provvedimento – ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa – dimostriamo ancora una volta di essere al fianco dei cittadini, impegnati concretamente nella tutela del territorio. Le assegnazioni delle risorse sono state decise sulla scorta delle ricognizioni effettuate dalla Protezione civile regionale coordinata dal Commissario delegato, rispetto alle richieste di contributo pervenute dai Comuni attraverso l’applicativo Rasda (Raccolta schede danni)”.