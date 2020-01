La Croce Verde ricerca nuovi volontari

MANTOVA Sono aperte le iscrizioni al Corso 46 ore per Addetto al Trasporto Sanitario, primo step per poter svolgere attività di volontariato in ambulanza. Le lezioni inizieranno martedì 11 febbraio per concludersi il 14 aprile, con frequenza bisettimanale, nelle serate di martedì e giovedì, dalle ore 21,00 alle ore 23,00.

Chi successivamente vorrà conseguire la Certificazione di Soccorritore Esecutore per l’Emergenza Urgenza 118, potrà frequentare Corso 80 ore.

Per richiesta di informazioni scrivere a info@croceverdemantova.it oppure telefonare allo 0373366666.

Il Centro di Formazione ANPAS – CROCE VERDE MANTOVA ha sede in via Giulio Romano 20/a in Mantova.