“La lampadina sospesa”: iniziativa solidale Leroy Merlin in collaborazione con i Lions di Bergamo, Brescia e Mantova

MANTOVA Sabato 3 ottobre, nei punti vendita Leroy Merlin, si è replicata l’iniziativa benefica “La lampadina sospesa” che rilegge in chiave energetica la celebre tradizione partenopea del caffè sospeso: i clienti delle insegne Leroy Merlin, Bricoman e Bricocenter di Mantova, Brescia, Seriate, Curno, Rezzato e Dalmine sono stati invitati ad acquistare lampadine a risparmio energetico da donare a famiglie in difficoltà. Nei sei trafficatissimi punti vendita (si stimano 16mila clienti nell’arco della giornata) si sono avvicendati i volontari del Lions, occasionalmente supportati da organizzazioni del territorio: a Mantova, a presidiare il punto di raccolta c’erano i soci del Lions Club Mantova Host, coadiuvati da alcuni ragazzi della cooperativa Arca.

Condividendo la strategia di responsabilità sociale adottata da Leroy Merlin, che si è posta come obiettivo la creazione di valore condiviso a beneficio delle famiglie in difficoltà (il contesto in cui la povertà “energetica” è più diffusa: secondo i dati 2019 dell’European Energy Poverty Index, in Italia sono oltre 3,9 milioni i nuclei familiari in ritardo con i pagamenti delle bollette o non in grado di illuminare adeguatamente la propria abitazione), i Lions mantovani si sono mobilitati, dimostrando ancora una volta che “dove c’è un bisogno, lì c’è un Lions”.