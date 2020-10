Chiuso il traffico sul ponte di Torre d’Oglio

MARCARIA Dalle ore 6.40 di lunedì 5 ottobre 2020 è chiuso al traffico il ponte in chiatte di Torre d’Oglio lungo la S.P. n° 57 “Mantova-S. Matteo Viadana” nel territorio dei comuni di Marcaria e Viadana. Il divieto di transito è scattato a causa dell’innalzamento anomalo del livello del fiume Oglio, dovuto ai rigurgiti dell’ondata di piena del fiume Po. Per il fenomeno, che era previsto, non è stato più possibile garantire il transito in sicurezza del traffico veicolare in quanto cominciava ad allagarsi parte della strada golenale che da San Matteo delle Chiaviche conduce al ponte sia l’accesso stesso al ponte in chiatte. Il ponte verrà riaperto al traffico appena si ristabiliranno le condizioni minime per il transito in sicurezza dei veicoli.