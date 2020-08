La ministra Bonetti: “A scuola senza se e senza ma”

MANTOVA Impegno nei confronti degli alunni che stanno per tornare a scuola sostegno alle loro famiglie: queste solo alcune delle priorità della Ministra Elena Bonetti, ieri a Mantova per dare supporto ai candidati locali di Italia Viva, che per la prima volta portano la lista al voto nel nostro territorio, in appoggio alla candidatura a sindaco di Mattia Palazzi, in occasione delle vicine elezioni.

A dialogare con lei l’Onorevole Matteo Colaninno, Francesca Zaltieri della Provincia di Mantova e il candidato capolista per Italia Viva nel capoluogo Fabio Madella, ieri ritrovati nella sala gremita del foyer del teatro Sociale.

Le richieste di chiarezza che giungono a Bonetti sono in questo momento concentrate naturalmente sul futuro scolastico e le garanzie in merito.

“L’apertura delle scuole – ha specificato la Ministra – deve esserci senza se e senza ma, in assoluta sicurezza. Mi sono personalmente impegnata affinché si possano affrontare casi di quarantena provvisoria, dando tutto il supporto necessario a studenti e famiglie, con percorsi appositi per i tamponi, da realizzare in breve tempo, numeri specifici da chiamare per avere risposte immediate e un maggior numero di personale di riferimento, al fine di agevolare il lavoro di tutti”.

Questione strettamente legata al ritorno in classe è quella del trasporto pubblico, per il quale la ministra assicura ci possano essere fondi in arrivo:

“Per trovare una soluzione in merito al trasporto scolastico -ha proseguito Bonetti – è necessario conciliare differenti esigenze, ma il diritto all’educazione resta il fattore principale di cui si stia tenendo conto e in caso di necessità si potranno aggiungere risorse per risolvere questo problema”.

Il tema educativo resta, comunque, anche al centro del Family Act, con l’attenzione sugli asili nido e il rafforzamento delle strategie di educazione non formale, ad affiancare quella istituzionale, progetto per il quale su Mantova sono stati stanziati circa 90.000 euro.

Ilaria Perfetti