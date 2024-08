La nuova energia di Tsf al servizio della città

MANTOVA – TSF Onoranze Funebri ha saputo conquistare negli anni la fiducia e il cuore dei mantovani. Un risultato ottenuto grazie a una professionalità maturata in decenni di esperienza e alla capacità di accogliere i cittadini con assoluta empatia. Un impegno costante nel tempo fatto di correttezza e di trasparenza, basato sulla passione delle persone che hanno saputo andare incontro ai reali bisogni delle famiglie coniugando sempre qualità e convenienza.

TSF Onoranze Funebri fin dall’origine si è posta come una realtà al servizio della comunità offrendo un’assistenza che – in una misura sempre adeguata e rispettosa delle possibilità di ognuno – potesse onorare la memoria della persona con dignità e rispetto. Proprio questa capacità di bilanciare con particolare attenzione la qualità dei propri servizi con un’offerta equilibrata, ha trovato un consenso sempre più ampio da parte dei mantovani che negli anni si sono legati ad un marchio divenuto storico nella nostra

città. Oggi TSF fa il suo ingresso nel primo progetto di consolidamento del comparto delle Onoranze Funebri in Italia entrando attivamente a far parte di un gruppo (Concordia – HOFI) in grado di fare crescere le aziende attraverso investimenti che possano offrire servizi di elevatissimo livello qualitativo, assicurare i più alti standard di sicurezza e garantire costi sempre controllati, permettendo a tutti – anche in tempi di crisi – di poter organizzare le esequie senza dover sostenere un carico economico spesso rilevante. Una scelta che riporta TSF al centro dell’interesse della città con un’offerta sempre in linea con le possibilità delle famiglie, offrendo a tutti indipendentemente dalle possibilità, una professionalità garantita da continui aggiornamenti, dalla formazione costante del personale e da severi controlli di qualità. TSF con questa scelta si riappropria del suo valore storico nella città di Mantova, quello di poter assistere i propri cittadini offrendo soluzioni economicamente misurate, oggi ancor più garantite dalla forza e dalla solidità di un gruppo a capitale istituzionale. Poter ripartire le risorse di un’organizzazione fortemente strutturata a tutte le sue aziende, consente a TSF di offrire un ventaglio di opzioni praticamente infinite, non rinunciando mai alla sensibilità delle persone, che da sempre hanno sostenuto le famiglie. Un passo importante per TSF e per l’intera città, che da oggi potrà nuovamente contare sulla forza dell’evoluzione, pur continuando ad essere assistita da un marchio storico e dalle stesse persone che, negli anni, i Mantovani hanno imparato a conoscere ed apprezzare nei momenti più delicati.