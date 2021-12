La Regione stanzia 40 milioni per il volontariato della Protezione civile

MANTOVA – Mantova Sono state approvate ieri mattina in consiglio regionale le nuove disposizioni generali in materia di Protezione civile. I 15mila volontari lombardi della Protezione hanno permesso alla nostra Regione di far fronte alla situazione di emergenza Covid, oltre a essere sempre presenti per aiutare la popolazione nei casi di emergenza. Ecco perché proseguire con il sistema di delega e sussidiarietà nei confronti delle Province, ritengono al Pirellone, permetterà di mantenere una funzione a livello provinciale con l’inserimento di un volontario per quanto riguarda la gestione delle emergenze in grado di coadiuvare i funzionari locali.

«In tal modo – commenta il consigliere leghista Alessandra Cappellari –, anche con l’introduzione della figura del coordinatore territoriale operativo (Cto), il volontariato sarà ancora più operativo nella gestione delle emergenze. Nel prossimo triennio – prosegue – la Regione ha stanziato 40 milioni per la Protezione civile, una scelta senza precedenti, e ben 150 milioni per la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico. In Lombardia sono attive quasi 900 organizzazioni di Protezione civile: un lavoro che la Regione riconosce e valorizza ai volontari, e a loro va il nostro ringraziamento» conclude Cappellari.