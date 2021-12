Collaborazione con il Livia d’Arco, nasce il coro universitario

MANTOVA – Mantova La Fondazione UniverMantova ha siglato una convenzione con l’associazione culturale Livia d’Arco, alla presenza dell’assessore provinciale Francesca Zaltieri. “La comunicazione non è solo verbale ma avviene anche attraverso la musica”, ha spiegato Sara Zaniboni, vicepresidente di UniverMantova, “la Fondazione continua così a offrire servizi agli studenti che vanno dagli alloggi alla libreria. Con questa convenzione istituiamo il coro universitario, coinvolgendo chi è interessato al canto ma anche all’utilizzo di strumenti. La convezione, per ora annuale, culminerà in una manifestazione aperta alla cittadinanza”. La Fondazione si occuperà del costo dell’iscrizione degli interessati. “Il nostro coro ha un’esperienza pluridecennale anche se ci siamo costituiti a Mantova nel 2013”, ha detto Federico Lorenzani, organista e presidente dell’associazione, “ci occupiamo di musica sacra e profana dal Cinquecento fino all’inizio del Novecento. Non serve conoscere la musica o leggere le note, tanti di noi non conoscono in maniera specifica il solfeggio. L’apprendimento delle parti vocali avviene a orecchio, come si dice, ripetendo e ascoltando. È un’esperienza emozionante quella di un coro di amatori che si confronta con un repertorio importante. La voce è lo strumento più bello, che trasmette maggiori emozioni. Ci esibiamo in occasioni cameristiche, funzioni matrimoniali ma soprattutto in occasione del concerto di Natale in Duomo”.

Le lezioni si svolgeranno tutti i giovedì presso la sede della chiesa di San Barnaba dalle ore 20.45 alle ore 23 e sono aperte a studenti, docenti e personale dell’Università.