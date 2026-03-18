La Voce di Mantova e Mantovauno insieme per celebrare l’Orgoglio Mantovano

Una serata per omaggiare identità, merito ed eccellenze virgiliane con ospiti d’eccezione e riconoscimenti alle personalità che valorizzano il territorio

MANTOVA – Sarà una serata dedicata all’identità, al merito e alla comunità quella in programma il 20 marzo 2026, quando La Voce di Mantova e Mantovauno daranno vita all’evento Orgoglio Mantovano, ospitato nella suggestiva Sala delle Capriate in piazza L.B. Alberti a Mantova. Un appuntamento pensato per valorizzare persone, storie e realtà che, in ambito imprenditoriale, sociale, culturale e sportivo, hanno contribuito a rendere il territorio virgiliano un punto di riferimento a livello nazionale. A impreziosire la serata saranno due ospiti d’eccezione: Roberto Boninsegna, indimenticato ex calciatore e vicecampione del mondo con la Nazionale italiana nel 1970, e Laura Negrisoli, pongista mantovana che ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo ai campionati mondiali e un oro agli Europei a squadre. Due figure simboliche, capaci di incarnare valori come impegno, determinazione e appartenenza. Nel corso dell’evento verranno consegnati riconoscimenti a personalità e realtà locali che si sono distinte per il loro contributo alla crescita e al prestigio della provincia. Un momento di celebrazione collettiva, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo fondamentale che il talento e la dedizione di tanti cittadini svolgono nel tessuto sociale ed economico mantovano. A fare gli onori di casa saranno Monica Bottura, direttrice di Mantovauno e Alessio Tarpini, direttore de La Voce di Mantova, promotori dell’iniziativa e convinti sostenitori dell’importanza di dare visibilità alle eccellenze del territorio. L’appuntamento con Orgoglio Mantovano è fissato per le ore 18. La partecipazione è gratuita per una serata che si preannuncia ricca di emozioni e che vuole ribadire, con forza, il valore dell’“orgoglio mantovano”.