Laboratori, exhibit e tante altre attività in programma

MANTOVA – Scienza su cui riflettere, imparare, giocare e anche da vedere. Anche per questa edizione, il Food&Science Festival affianca al programma degli incontri una ricca proposta di laboratori, exhibit e attività extra che animeranno Mantova e dintorni per i tre giorni di manifestazione. Per esempio, al pubblico potrà capitare di assistere a una delle interviste del divulgatore scientifico e Youtuber Ruggero Rollini, che sul suo divano itinerante ospita i protagonisti del Festival, o di prendere parte a esperimenti e mini spettacoli scientifici con i divulgatori di Multiversi, su due ruote per portare La scienza in bicicletta tra le vie e le piazze della città. E se ai più piccoli verrà spiegato come avvicinarsi, divertendosi, al mondo della frutta e della verdura durante il laboratorio Impariamo a mangiare bene (a cura di Esselunga), sarà attraverso Orgàna, scultura digitale interattiva, che tutti potremo toccare con mano, anzi con app, cosa significa avere un impatto sull’ecosistema. Realizzata da auroraMeccanica e Vincenzo Guarnieri (FRAME – Divagazioni scientifiche) con il contributo di Gruppo Tea e ospitata all’interno della Loggia del Grano, Orgàna è una scultura di dati vivente che reagirà al comportamento degli spettatori che entreranno a far parte del suo mondo attraverso una web app, alterandone anche da remoto la sua evoluzione, nel bene o nel male. Mostra fotografica è invece Valelapena. Storie di riscatto dal carcere di Alba (Palazzo della Ragione) che attraverso le immagini racconta l’omonimo progetto di agricoltura sociale.