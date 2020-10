Eremo sempre più connesso: arriva la fibra per tutti

CURTATONE – Connessione ad internet sempre più veloce ad Eremo grazie alla fibra ottica; in fase di sviluppo progetti anche per le frazioni di San Silvestro e Levata.

I lavori erano già iniziati nel 2011 quando la connessione ultraveloce era stata messa a disposizione di imprese e privati con il servizio Fttc (Fiber To The Cabinet) ma ora MyNet in co-investimento con Tnet Servizi sta lavorando per offrire anche la

connessione ftth (Fiber To The Home), l’unica che permette ai clienti di svincolarsi definitivamente dal vetusto doppino telefonico ottenendo velocità su Internet fino a 1000M/s. Un intervento tanto importante quanto atteso dai cittadini che lo avevano fortemente richiesto durante il lockdown: il progetto, infatti, permetterà di cablare tutta la frazione di Eremo partendo dalla sede di Caem per arrivare fino alle nuovissime abitazioni del quartiere Mirabello.

«Abbiamo sfruttato i lavori di rifacimento del manto stradale, nonché la richiesta del Comune di allacciare alcuni punti critici con le telecamere, per cablare pressoché tutte le vie del quartiere con la fibra ottica e offrire ai residenti un servizio “democratico”», spiega il direttore generale di MyNet Giovanni Zorzoni. Il potenziamento della linea permetterà, infatti, a tutti i sottoscrittori della medesima velocità effettivamente contrattualizzata: «grazie al collegamento interamente in fibra – specifica a tale proposito Zorzoni – non esistono più connessioni “fino a”, con promesse di velocità elevate e linee che praticamente vanno alla metà di quanto promesso per via della distanza e soggette pure a degradi futuri per la presenza del rame; 200 Mega sono 200 Mega. Per tutti».

I lavori procedono a tutta velocità tanto che a molti utenti, vecchi e nuovi clienti, è già stata portata la fibra ottica in casa ed entro la fine di ottobre verranno attivati gli allacciamenti a 200Mbit effettivi di velocità (che nel corso del 2021 diventeranno 1000Mbit al medesimo prezzo): anche le famiglie più numerose potranno così usufruire in contemporanea di servizi evoluti come la visione della tv ad alta definizione e il gaming on line senza rallentamenti