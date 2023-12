Ladri centometristi al Gigante: saltano le casse di slancio e se la battono di corsa

CURTATONE Hanno riempito di generi alimentari il passeggino che avevano con loro, e quando sono arrivati alle casse hanno letteralmente sprintato oltre per poi infilare l’uscita e saltare in auto e scappare con la refurtiva. Una scena da cine-panettone quella che si è vista l’altro ieri intorno alle 13 all’interno del centro commerciale Il Gigante in località Quattro Venti di Curtatone. Una coppia con passeggino ma senza bambino si è procurata il necessario per il cenone di fine anno lasciando di stucco tutti quanti. I due hanno infatti giocato sull’elemento sorpresa; dopo avere riempito il passeggino di prodotti presi dagli scaffali, perlopiù bottiglie di vino e generi alimentari, sono andati verso le casse come normali clienti, ma appena hanno visto un corridoio libero ci si sono infilati spingendo a tutta forza il passeggino per poi correre fuori nel parcheggio, caricare la merce al volo in macchina, una Fiat 500 nera, e partire sgommando. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante che hanno dato il via alle indagini con l’eventuale acquisizione dei video delle telecamere in zona.