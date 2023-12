Crolla un cavo della corrente, case senza luce per ore

CADE’ (Roncoferraro) – Mattinata, e non solo, di disagi per i residenti di un’ampia porzione del territorio di Casale, frazione di Roncoferraro, per un problema alla linea elettrica causato dalla caduta di un cavo: diverse abitazioni sono rimaste senza corrente ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Mantova, oltre che dei tecnici Enel, per liberare la strada dove era caduto il cavo e ripristinare il servizio. Operazioni che hanno richiesto parecchio tempo, prolungandosi anche per buona parte del pomeriggio.Sono stati gli stessi residenti a dare l’allarme quando qualcuno si è accorto del cavo a terra e, in altri punti pericolosamente penzolante dai pali di sostegno e soprattutto quando alcune abitazioni si sono ritrovate di colpo senza corrente elettrica. Il fatto è avvenuto in via Randaccio a Roncoferraro poco prima delle 8 di ieri mattina e dopo la segnalazione sono giunti sul posto sia i tecnici Enel che i vigili del fuoco. Inizialmente sorpresi perché le condizioni meteo non lasciavano presagire quanto fosse accaduto – mattinata fredda, ma senza eventi atmosferici importanti – i tecnici dell’Enel dovevano constatare che il cavo era caduto a terra su un ampio tratto di strada a causa del cedimento dei sostegni che lo assicuravano ai pali. In pratica, soprattutto a causa dello stato dei pali stessi, che secondo alcuni residenti forse necessiterebbero di manutenzione se non addirittura di essere sostituiti, i sostegni si sono ammalorati al punto da cedere e causare la caduta del cavo. Per fortuna nessun passante stava transitando in quel momento lungo via Randaccio e non si sono segnalati quindi problemi eccezion fatta per i disagi conseguenti alla mancanza di corrente. Via Randaccio è stata immediatamente chiusa al traffico e sono iniziate lunghe operazioni per recuperare il cavo liberando la sede stradale e assicurarlo nuovamente in una posizione in sicurezza e in grado di garantire il regolare afflusso della corrente elettrica. Operazioni complesse che si sono protratte anche nel pomeriggio.