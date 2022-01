Ladro seriale individuato e arrestato dai Carabinieri

MANTOVA Nei giorni scorsi, a seguito di complessa ed articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Mantova, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mantova hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura della Repubblica di Mantova ed emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di un soggetto italiano pregiudicato – attualmente in carcere in attesa di interrogatorio da parte del GIP – ritenuto dalla Pubblica Accusa responsabile di sei furti in abitazione, uno in esercizio commerciale ed un altro su auto, nonché di prelievo fraudolento di duemila euro per mezzo di bancomat di altro soggetto.

I fatti reato sono avvenuti tra maggio e novembre scorsi nei comuni di Mantova, Borgo Virgilio , Goito, Marmirolo, Motteggiana, Suzzara, Volta Mantovana.

#iconsiglideicarabinieri

Nel caso in cui vi accorgete che la serratura è stata manomessa o che la porta è socchiusa, non entrate in casa e chiamate immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112. Oppure se appena entrati vi rendete conto che la vostra casa è stata violata, non toccate nulla, per non inquinare le prove, e telefonate subito al Pronto Intervento. Possiamo aiutarvi!