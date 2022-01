Per sfuggire a un controllo della Polizia ruba una bici: 20enne denunciato

MANTOVA Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un 20enne pluripregiudicato per i reati di furto, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Costui, infatti, cercava di sottrarsi al controllo ed all’identificazione ad un equipaggio dei Poliziotti di Quartiere nel centro storico della città. Il 20enne si divincolava dagli Agenti e si dava a precipitosa fuga tra i vicoli e contestualmente, per essere più veloce, rubava una bicicletta ad un ignaro cittadino. Il fuggitivo, però, veniva immediatamente bloccato dai poliziotti che, con non poca fatica, riuscivano ad accompagnarlo negli Uffici di piazza Sordello.