Lavori in via Ardigò per il ripristino della pavimentazione

MANTOVA Sono iniziati, da parte di Depura Srl, che ha ottenuto dal Comune di Mantova la concessione per l’occupazione di suolo pubblico temporanea, i lavori in via Ardigò, dal civico 10 al 34, per il ripristino della pavimentazione stradale.

La chiusura al traffico veicolare in via Ardigò è prevista fino al 23 ottobre e gli interventi si terranno tra le ore 15 del giovedì e le 20 del mercoledì successivo, garantendo in questo modo la riapertura della strada in occasione del mercato settimanale cittadino in centro storico.

La telecamera all’altezza del varco Ztl di via Accademia sarà spenta durante i lavori.

Negli spazi interessati dal cantiere vi sarà il divieto di sosta con rimozione dei veicoli.

Durante gli interventi, verrà garantita la percorribilità in sicurezza dei pedoni e l’accesso alle civiche abitazioni e agli esercizi commerciali.