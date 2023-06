Le auto più popolari in America

Gli Stati Uniti hanno da sempre rappresentato uno dei mercati più importanti per tutto il settore automotive. Il mercato d’Oltreoceano è stato dominato per anni da General Motors, ma in seguito al suo ridimensionamento e all’accelerazione di alcuni importanti cambiamenti per l’industria, lo scenario si è significativamente modificato e appare, oggi, più eterogeneo che mai in termini di primati e classifiche. Negli ultimi anni, pressoché tutte le case automobilistiche hanno lavorato per migliorare gli standard di sicurezza e mettere a punto sistemi sempre più sofisticati con l’obiettivo di ridurre non soltanto il numero di incidenti, ma anche le conseguenze degli stessi. Anche per questo, sarebbe importante non sottovalutare alcuni segnali, come l’accensione della spia airbag. Generalmente, quando questa spia si illumina sul cruscotto, significa che il sistema airbag è disattivato o non funziona correttamente. Trattandosi di uno dei sistemi di sicurezza più importanti per tutti i veicoli moderni, sarebbe preferibile rivolgersi quanto prima a un professionista del settore. In questo articolo, invece, proviamo a capire com’è cambiato il gusto degli americani negli ultimi anni.

Chi ha vinto nel 2022?

Secondo i dati raccolti nel corso del 2022 da Edmunds, uno dei portali dedicati al mondo automotive più importanti negli Stati Uniti, e valutando soltanto le nuove immatricolazioni da parte di singoli individui e non di organi istituzionali, l’automobile più venduta negli Stati Uniti nel corso dello scorso anno è stata la Chevrolet Silverado. Chevrolet ha puntato molto su questo modello, rinnovato rispetto al passato e presente sul mercato anche con un’ampia gamma di motori: nonostante sia più grande e robusto rispetto ai modelli precedenti, il nuovo pickup Silverado è anche più potente e leggero. La Chevrolet Silverado ha dominato le classifiche in diversi stati del Midwest: i cittadini di Indiana, Iowa, Missouri, Ohio e Wisconsin l’hanno eletta automobile preferita nel 2022, ma è stato primato anche in altri dieci stati distanti dalla regione, fra cui Arizona e New Mexico.

Stati Uniti: passione pickup

Che gli americani amino particolarmente questa categoria di veicoli è cosa nota. A dimostrarlo, però, sono anche i dati di vendita: Ford F-Series, uno dei modelli storici della storica casa automobilistica del Michigan, è da sempre in cima alle preferenze dei cittadini americani. L’F-150, in particolare, si è collocato al secondo posto nella graduatoria complessiva del 2022, ma ha vinto in diversi stati: dal Maine all’Idaho, dal Montana al Texas, il pickup Ford è stato il più venduto in quattordici stati americani. Il dato stupisce quasi in senso negativo, considerando che si tratta di uno dei veicoli più venduti di tutti i tempi, per l’occasione rinnovato e reso ancor più confortevole rispetto al passato.

Toyota presente

Toyota è stata la casa automobilistica che ha venduto di più nel corso del 2022, trascinata dai grandi risultati ottenuti dalla Corolla e dalla RAV4, in assoluto i due modelli più apprezzati al mondo. Anche negli Stati Uniti, il colosso asiatico è riuscito a piazzare ben quattro veicoli nella classifica dei dieci più venduti del 2022: RAV4 è terza negli Stati Uniti, grazie ai primati in alcuni stati della East Coast, ma anche a Washington e in Oregon. Non c’è Corolla, ma Camry al quinto posto: pur non avendo conquistato il primo posto in nessuno stato americano, si tratta comunque di un ottimo risultato. Gli altri due modelli Toyota presenti in top ten sono la Tacoma (8°), prima nelle Hawaii, e la Highlander (10°). In Florida e a Porto Rico, invece, si è imposta la Corolla: in entrambi gli stati, il podio è stato tutto giapponese.

Chi completa la top-10

Un altro modello presente nella graduatoria dei dieci più venduti negli Stati Uniti nel corso del 2022 è stato Ram 1500/2500/3500 (4°): la sfida a Silverado e F-Series, seppur difficilissima, è stata lanciata anche grazie ai primati in Alaska, Nevada e Wyoming. Anche Honda, con la sua CR-V che sfida direttamente la RAV4, compare in classifica al sesto posto: guardando nel dettaglio, questo modello è stato il più immesso nel mercato nello stato del New Jersey. La settima piazza è occupata da un altro pickup, GMC Sierra, che ha vinto in Arkansas, mentre al nono posto c’è il veicolo che appare, in assoluto, più in crescita: Tesla Model Y di casa Musk è anche l’unica auto elettrica in questa speciale classifica.