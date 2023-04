L’esperienza delle Fiamme Verdi, partigiani cattolici

MANTOVA Il 25 aprile ricorre l’anniversario della Liberazione. Tra le iniziative in programma ce n’è una che richiama l’attenzione perché approfondisce un tema poco noto: l’impegno dei cattolici mantovani nella Resistenza al nazifascismo (1943-1945). L’argomento sarà al centro di una conferenza organizzata dalla Cisl Asse del Po e dal Movimento federalista europeo, in programma venerdì alle ore 17,45, presso la Sala Paolo Pozzo del Museo Diocesano in Piazza Virgiliana, 55. Il relatore sarà Giovanni Telò, storico dell’età contemporanea, giornalista, docente di Storia della Chiesa all’Istituto superiore di Scienze religiose “San Francesco” di Mantova. Il convengo si focalizzerà sul ruolo e l’azione delle formazioni partigiane delle Fiamme verdi, che si costituirono attorno a don Mazzolari, il profetico parroco di Bozzolo. Le Fiamme verdi furono attive nella zona occidentale della provincia di Mantova quali Acquanegra sul Chiese, Canneto sull’Oglio, Castel Goffredo, Castellucchio e Piubega. Alcuni parroci saranno in prima linea, come nel caso di monsignor Carlo Calciolari, prevosto di Castel Goffredo.

Di fronte a un sistema oppressivo, si avvertiva il desiderio di voltare completamente pagina, per restituire alla persona umana la sua dignità e dirigersi verso tempi nuovi di libertà e democrazia.

Al convegno parteciperà il Vescovo di Mantova Mons. Marco Busca.