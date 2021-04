Link fasullo via Sms: scatta l’allarme “phishing”

MANTOVA – Un Sms da parte di DPDGroup, una delle principali ditte di consegne con corriere espresso, avvisa di una giacenza e fornisce un link per gestirne la riconsegna. In realtà questo gruppo, che ha anche delle quote in BRT, non c’entra nulla con questo messaggio. Basta però cliccare su quel link per vedersi bloccato il proprio smartphone con il rischio più che concreto che nell’attesa di riuscire a risolvere il problema qualcuno ne approfitti per prosciugarci il conto corrente. Il 25 aprile di quest’anno ha portato questo tentativo di phishing sui cellulari di molti mantovani che ieri hanno segnalato alle forze dell’ordine questa anomalia. Per il momento si parla solo di segnalazioni e non di denunce, ma non è da escludere che qualcuno abbia abboccato a questa trappola. Il problema è che con gli uffici chiusi sia per la festività del 25 Aprile che per la giornata di domenica, gli utenti che hanno eventualmente aperto il link postato sono rimasti con il supporto usato (smartphone, tablet, computer) bloccato almeno fino a oggi, mentre qualcuno carpiva i loro dati per poi svuotare conti correnti e altro. Come già per altri episodi simili, le forze di Polizia raccomandano agli utenti di diffidare di questi messaggi e segnalarli agli organismi competenti.