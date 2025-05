Lunedì 5 maggio parte il cantiere per la ciclabile di strada Madonnina

MANTOVA Lunedì 5 maggio parte il cantiere di completamento delle opere di urbanizzazione del percorso ciclopedonale di strada Madonnina. Durante gli interventi verrà sempre garantito l’accesso alle civiche abitazione e, compatibilmente con i lavori, ai passi carrai. Per esigenze di cantiere potrà essere istituito il senso unico alternato regolato con semafori o movieri. Le opere di completamento che seguono i lavori svolti nella prima fase dalla Ghisiolo Srl prevedono l’allargamento della carreggiata stradale in zona Virgiliana, la realizzazione di due attraversamenti pedonali, di cui uno di nuova realizzazione per migliorare la sicurezza stradale. Si riqualificano inoltre i marciapiedi e le banchine dell’incrocio a Virgiliana. Verrà realizzata anche una nuova illuminazione pubblica della ciclopedonale e verranno aggiunti punti luce in strada Madonnina. È inoltre previsto un intervento di Enel relativo alla eliminazione di pali in cemento armato che sorreggono i cavi aerei di distribuzione dell’energia elettrica presenti in corrispondenza dell’incrocio di Virgiliana. La durata del cantiere, finanziato con risorse comunali, sarà di due mesi.