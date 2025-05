Sei mantovani insigniti della Stella al Merito del Lavoro

MANTOVA Il 1° Maggio, nel Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, si è tenuta la cerimonia di conferimento della Stella al Merito del Lavoro. Tra i premiati lombardi, sei lavoratori della provincia di Mantova sono stati insigniti per le loro carriere esemplari. Roberto Flisi (Viadana), classe 1966, ha lavorato per oltre quarant’anni alla Grazzi Ernesto S.r.l., continuando a collaborare con l’azienda anche dopo il pensionamento. Renato Furiani (Castel Goffredo), nato nel 1958, ha iniziato la sua carriera alla Padana Lampadari, proseguendo poi alla Leonessa Spa, distinguendosi come tecnico esperto. Marina Marocchi (Goito), classe 1964, responsabile amministrativa alla Ferrari Costruzioni Meccaniche di Guidizzolo dal 1992, ha contribuito significativamente alla crescita dell’azienda. Cristina Negri (Curtatone), classe 1962, in forza all’Elettromeccanica Costa e Zaninelli di Castellucchio dal 1991, ha favorito l’introduzione delle tecnologie informatiche in azienda. Raffaele Zanardi (Curtatone), ha lavorato dal 1986 al 2023 presso la G.B.M. di San Giorgio Bigarello come tornitore su controllo numerico. Omar Zaniboni (Castiglione delle Stiviere), classe 1973, attualmente responsabile del reparto CNC alla Rebos Oleodinamica, è in azienda dal 1993. La cerimonia ha visto la partecipazione del Prefetto di Mantova, Roberto Bolognesi, e della Console provinciale dei Maestri del Lavoro, Valeria Cappellato. I sei mantovani premiati rappresentano un esempio di dedizione, competenza e integrità, incarnando i valori fondanti del lavoro e contribuendo significativamente al tessuto produttivo della provincia.