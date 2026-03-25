Maestri del Lavoro, Stefano Vaona nuovo Console

MANTOVA – Lo scorso 21 febbraio nel Centro Sociale Il Tiglio di Pietole, si è svolta l’assemblea dei Maestri del Lavoro per il rinnovo delle cariche del consiglio provinciale. In questa occasione è avvenuto il fpassaggio di consegne tra la console uscente Valeria Cappellato, che lascia l’incarico dopo 10 anni, e il nuovo console Stefano Vaona di Porto Mantovano, direttore della logistica distributiva del gruppo Bondioli & Pavesi di Suzzara. La Cappellato ha ripercorso l’evoluzione del consolato provinciale sotto la sua guida, sottolineando l’impegno di tutti i consiglieri e le azioni di rinnovamento attuate nei suoi tre mandati. Degni di nota sono lo sviluppo delle attività legate al progetto formativo nelle scuole, le costanti visite aziendali sia territoriali che nazionali e il legame con varie associazioni mantovane. Il nuovo console, dopo aver presentato i membri del nuovo consiglio provinciale e relative cariche associative, ha tracciato il percorso da intraprendere nel suo mandato quadriennale (2026-2029) nel segno della continuità e dell’affinamento delle attività in essere. Perché il Progetto Scuola possa educare i ragazzi a vedere nel lavoro una dimensione vitale, servirà sviluppare visite aziendali e culturali sul territorio mantovano per mantenere viva la relazione con le attività produttive e conservare una visione adeguata dell’odierno mondo del lavoro. Il nuovo Consiglio provinciale dei Maestri del Lavoro sarà così composto: console Stefano Vaona; vice console Valeria Cappellato; segretaria Nadia Salardi; tesoriere Fulvio Turci; responsabile progetto scuola Otello Caramaschi; responsabile comunicazione Ivano Begnozzi; responsabile visite aziendali Cristina Negri; membri del consiglio Paolo Scardovelli, Marina Marocchi, Maria Teresa Camolini; revisore dei conti Angela Zavattini; alfiere Rizieri Portioli; responsabile progetto Natura D. Alessandro Ferrari; collaboratori Alberto Marastoni e Cesare Stuani.