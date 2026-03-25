Sicurezza stradale, visori speciali per la prevenzione nelle scuole

MANTOVA – La Provincia rafforza l’impegno sulla sicurezza stradale e affida in comodato gratuito alla Polizia Stradale nuove attrezzature didattiche per l’educazione nelle scuole. La presentazione, a Palazzo di Bagno, si è svolta ieri alla presenza del presidente Carlo Bottani, del consigliere delegato Enrico Lungarotti, del dirigente della Polizia Provinciale Cristiano Colli affiancato dal vicecomandante Riccardo Verdieri, e del comandante della Polizia Stradale di Mantova Francesca Ruggieri accompagnata dal funzionario Antonio Ianniello. Nella sala e sul tavolo, gli strumenti per simulare gli effetti di alcol e sostanze: un percorso didattico e occhiali che alterano percezione e coordinazione, consentendo agli studenti di sperimentare direttamente i rischi. «Con questa iniziativa – ha spiegato Bottani – la Provincia intende contribuire alla formazione delle nuove generazioni, nella consapevolezza che l’educazione alla sicurezza stradale rappresenti uno strumento fondamentale per prevenire comportamenti a rischio». Nel dettaglio, «un modulo di percorso da ebbrezza alcolica, due paia di occhiali che vanno da alcolemia 0,4 a 0,6 e occhiali con livello di cannabis basso». Strumenti che permettono anche prove pratiche, come il lancio di una pallina per verificare i riflessi. «Sono molto contenta – ha detto Ruggieri – perché è uno strumento che rimane alla sezione per tutte le attività di educazione stradale». E ancora: «Permette di attirare i giovani, li avvicina perché stimola la curiosità, e poi consente di far capire concretamente che anche i riflessi sono rallentati». Le attività sono rivolte soprattutto ai ragazzi «da 14 anni in su», ma con un messaggio più ampio: «Siamo tutti utenti della strada». Da qui il richiamo all’autoresponsabilità: «Prima di attraversare bisogna assicurarsi che chi arriva ci abbia visto, serve un contatto visivo». Le attrezzature, del valore di circa mille euro, saranno utilizzate già nei prossimi incontri nelle scuole e nelle iniziative del progetto Icaro, consolidando la collaborazione tra istituzioni nella prevenzione.