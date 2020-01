Malore a bordo campo, muore il vicepresidente del Kleb Ferrara Basket

MANTOVA Tragedia a bordo campo oggi alla Grana Padano Arena durante l’incontro di basket tra Mantova e ferrara per il campionato di A2. Durante il terzo quarto del match che è stato giocato nell’enticipo di mezzogiorno, il vicepresidente del Kleb Ferrara, Marco Cocchi, che era in panchina, si è accasciato a terra colto da un malore. I soccorsi sono stati più che tempestivi; il dirigente emiliano è stato rianimato sul posto con un defibrillatore e quindi trasportato d’urgenza al Carlo Poma. Poco dopo il ricovero è stato purtroppo colpito da un secondo arresto cardiaco che non gli ha dato scampo. Avvocato e commercialista, Marco Cocchi, che aveva compiuti 50 anni lo scorso 31 ottobre, faceva parte della dirigenza della squdara di basket estense dal 2011. La notizia della sua scomparsa, che ha suscitato vasto cordoglio negli ambienti della pallacanestro, si è diffusa nel pomeriggio, dopo che la squadra del Kleb Ferrara aveva espugnato il campo degli Stings con il punteggio di 69-67.