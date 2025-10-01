Maltempo a Como, da Mantova 45 volontari di protezione civile

MANTOVA È intervenuta anche la Colonna Mobile di Protezione Civile di Mantova in supporto operativo alle aree del Comasco maggiormente colpite dal maltempo dei giorni scorsi. In seguito alla grave emergenza che ha interessato il territorio della provincia di Como, Regione Lombardia ha attivato la Colonna Mobile Provinciale di Mantova per fornire supporto operativo alle aree maggiormente danneggiate. Nelle giornate del 27 e 28 settembre scorsi, la Colonna Mobile ha operato nel Comune di Cabiate, impiegando complessivi 45 volontari di Protezione Civile appartenenti a sei diverse organizzazioni. L’intervento ha visto l’utilizzo di tre mezzi con moduli Aib, una minipala, tre motocarriole e un mezzo ribaltabile, impiegati in attività di movimentazione terra e pulizia delle strade, rese necessarie dai danni provocati dalle copiosissime piogge ed esondazioni. “L’azione coordinata e tempestiva dei volontari ha contribuito in modo significativo al ripristino della viabilità e alla messa in sicurezza delle aree colpite, dimostrando ancora una volta l’efficacia del sistema di Protezione Civile lombardo e la solidarietà tra territori” ha sottolineato il vice presidente della Provincia di Mantova con delega alla Protezione Civile Massimiliano Gazzani – e Provincia di Mantova esprime il proprio ringraziamento a tutti i volontari coinvolti per l’impegno e la professionalità dimostrati”.