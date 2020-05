Maltrattamenti ad un anziano invalido: figlia e genero allontanati da casa

MANTOVA Gli agenti Squadra Mobile della Questura, a conclusione di una delicata attività investigativa relativa ad un caso di maltrattamenti ai danni di una persona anziana, hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale, su richiesta della Procura, a carico di due coniugi mantovani, conviventi con l’anziano padre della donna. Nell’ordinanza è stato stabilito per questi ultimi l’allontanamento dall’abitazione familiare.

Alla base delle decisioni del gip vi sono state le denunce nei confronti della coppia inoltrate alla autorità giudiziaria dagli uomini della Squadra Mobile per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate in concorso. Secondo gli elementi probatori raccolti dagli investigatori, infatti, la figlia ed il marito avrebbero sottoposto a costanti e continue angherie l’anziano padre di lei – un uomo novantenne non autosufficiente in quanto, purtroppo, colpito da una grave forma di demenza senile e da altre patologie – il quale veniva incessantemente insultato, mortificato, minacciato e più volte percosso senza alcuna pietà.

Dopo l’allontanamento dei congiunti l’anziano è rimasto a vivere nel luogo di residenza, accudito da una nipote.

I due coniugi, ora, non potranno avvicinarsi per alcun motivo alla abitazione familiare, né prendere contatti con la vittima: in caso di trasgressione, potranno essere applicate nei loro confronti misure cautelari più gravi, compreso il carcere.