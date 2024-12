Mantova celebra Santa Barbara: fede e coraggio uniscono Artiglieri e Vigili del Fuoco

MANTOVA Nel segno di coraggio, dedizione e servizio alla comunità, ieri si sono svolte le celebrazioni in onore di Santa Barbara, patrona degli Artiglieri, dei Vigili del Fuoco, dei Marinai, dei Genieri e degli Artificieri. Gli Artiglieri Contraerei del 4° Reggimento “Peschiera” e i Vigili del Fuoco della città hanno onorato la ricorrenza, testimoniando il legame profondo con i valori rappresentati dalla Santa, simbolo di protezione e di fede nel pericolo. La giornata è iniziata alle 9.30 presso la sede dei Vigili del Fuoco di Viale Risorgimento, dove, alla presenza del Prefetto di Mantova, Roberto Bolognesi, è stata deposta una corona d’alloro al monumento dedicato ai caduti in servizio. Alle 10.30, nella Basilica Palatina di Santa Barbara, Sua Eccellenza il Vescovo Gianmarco Busca ha officiato la Santa Messa, alla quale hanno partecipato le massime autorità civili e militari della città. Un momento solenne che ha unito istituzioni e corpi armati nel ricordo della patrona. Dopo la cerimonia religiosa, le celebrazioni sono proseguite separatamente: gli Artiglieri hanno tenuto il tradizionale pranzo di corpo, simbolo dell’unità e della coesione del reparto, mentre presso la sede dei Vigili del Fuoco si è svolta la consegna delle benemerenze al personale in servizio e in quiescenza. La giornata si è conclusa con un tradizionale momento conviviale, sottolineando ancora una volta l’importanza della comunità e della memoria. Abb