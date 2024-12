Bilancio, è pioggia di emendamenti

Mantova Scade oggi il termine di legge per presentare emendamenti al bilancio previsionale del Comune che verrà approvato dall’aula a fine mese, dopo la consueta maratonina consiliare, E già i gruppi di minoranza hanno iniziato a proporre i correttivi al documento programmatorio predisposto dall’assessore e vicesindaco Giovanni Buvoli in forza di parecchie economia di spesa rese necessarie dal taglio dei trasferimenti da Roma e dagli investimenti programmati e gravati da mutui.

Si avvicinano ai 500mila euro gli emendamenti proposti dal leader dell’opposizione Stefano Rossi (Mantova ideale), che propone un aumento di 100mila euro sul capitolo turismo; altrettanti sullo sport, sul settore giovanile, e per i “bonus bebè”. Rossi chiede infine 25mila euro da destinare ai parcheggi “rosa” nei pressi di scuole dell’infanzia e dei pubblici uffici, 15mila per la realizzazione di una vetrina interattiva on-line utile alla promozione delle attività locali, e infine 30mila euro da investire nell’acquisto di taser da dare in dotazione alla Polizia locale sul capitolo sicurezza.

Nove invece gli emendamenti presentati dal gruppo leghista rappresentato da Andrea Gorgati, Eugenio Anceschi e Tommaso Tonelli, che però non quantificano l’entità degli spostamenti di risorse. Nella lista dei correttivi spiccano l’istituzione di una navetta “salva patente” in città nelle ore notturne, e l’ammodernamento del parco veicoli della Polizia locale. Sul versante dell’arredo urbano il Carroccio chiede l’introduzione di nuovi raccoglitori per rifiuti urbani e quella di nuove panchine nel centro storico.

Sul versante sociale quindi il gruppo leghista suggerisce lo stanziamento di un fondo a sostegno delle famiglie con genitori che, a causa degli impegni lavorativi, siano costretti a usufruire dei servizi di pre e dopo scuola.

Infine, la Lega salviniana suggerisce un aumento di fondi alla Polizia locale per la sicurezza urbana e l’accantonamento di risorse per maggiori controlli, il potenziamento di aule studio e centri di aggregazione giovanili, oltre che del sito e pagine social dedicate alle iniziative per under 35, nonché dotare di pass Ztl gratuito per solo transito i residenti che dispongano di un parcheggio privato a casa.