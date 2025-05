Mantova ha celebrato la Giornata dell’Europa

MANTOVA – La Giornata dell’Europa è stata celebrata ieri nell’aula consiliare del Comune di Mantova. Per diffondere i valori fondanti dell’Unione Europea, soprattutto verso le giovani generazioni, si è tenuto un incontro al quale hanno partecipato il sindaco Mattia Palazzi, alcuni assessori e consiglieri comunali, gli allievi e i docenti della 1°A del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate “Enrico Fermi” , la 1° e 2° A del Liceo Musicale “Isabella d’Este” e diversi rappresentanti del Liceo Artistico “Giulio Romano”e dell’Istituto Redentore. L’appuntamento era aperto al pubblico. In una Sala Consiliare affollata e allestita con bandiere blu dell’Europa, l’evento si è aperto con l’Inno alla Gioia eseguito degli studenti del Liceo Musicale “Isabella d’Este” accompagnati da due docenti, diretti dal maestro Romano Adami. Poi ha introdotto l’assessore Serena Pedrazzoli, mentre il professor Alfredo Canavero, che è stato docente di Storia contemporanea all’Università Statale di Milano ed è direttore del Centro per gli studi di politica estera e opinione pubblica, ha ripercorso la storia del progetto europeo: “Oggi l’Europa è in crisi – ha commentato – perchè è rimasta a metà tra una Confederazione e una Federazione e prevalgono gli interessi dei singoli Paesi. Se l’Europa fosse una Federazione, coesa e unita, avrebbe un ruolo più incisivo”. Dopo l’assessore Adriana Nepote e la studentessa Erasmus+ Giorgia Bosio, che ha riportato la sua esperienza in Portogallo, è intervenuto il sindaco Palazzi: “Celebrare la Giornata dell’Europa – ha osservato – significa agire concretamente per rendere vivi e accessibili i valori su cui si fonda l’Unione. Come amministrazione continueremo a investire su progetti che rafforzano il senso di cittadinanza europea, partendo proprio dai più giovani, perché siano loro a costruire un’Europa ancora più solidale e giusta”. (fc)