In scena a Curtatone “Genesi del rigenero” con Beppe Allocca

CURTATONE – Venerdì 7 novembre alle ore 21 a Sala Maddalena di Curtatone, l’attore pratese Beppe Allocca presenta “Genesi del rigenero. Lo spettacolo sui cenciaioli”, monologo ironico e poetico che racconta la nascita del riciclo tessile a Prato e riflette su consumo consapevole ed economia circolare. L’evento è parte della rassegna Sul Confine Young di Carrozzeria Orfeo, all’interno della Stagione 4D Teatro, con il sostegno di Regione Lombardia, Fondazione BAM, Comune di Mantova, Gruppo Tea e Mantua Farm School. Il pubblico potrà donare indumenti in lana, cashmere o jeans per la filiera del riciclo e scoprire i prodotti rigenerati del progetto Lo Fo Io.