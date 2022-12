Marcegaglia: Cerved Rating Agency conferma il A2.2

GAZOLDO Marcegaglia Steel Spa, holding industriale dell’omonimo Gruppo mantovano, si conferma nel rating A2.2 assegnato da Cerved Rating Agency (CRA), l’agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie italiane e nella valutazione del grado di sostenibilità degli operatori economici.

È il secondo anno consecutivo che Marcegaglia chiede una valutazione sulla sua affidabilità finanziaria. La conferma del rating A2.2, già assegnato in prima emissione, riflette: performance economiche che si attestano in crescita, anche in considerazione di un modello di business diversificato e flessibile in grado, in parte, di mitigare l’attuale volatilità del contesto economico; e una struttura finanziaria e patrimoniale che si mantiene equilibrata.

Il giudizio conferma Marcegaglia nella parte alta della scala di rating, in una fascia investment grade di sicurezza, pur a fronte degli impatti previsti nello scenario congiunturale e di settore, in considerazione delle buone prospettive di business e della solidità patrimoniale e finanziaria.

Nonostante uno scenario di mercato caratterizzato da grande incertezza e mutabilità, il Gruppo Marcegaglia continua, infatti, a dimostrare fondamentali solidi, grazie a elementi distintivi di forte resilienza e competitività.

Nello specifico, il Gruppo evidenzia: una buona versatilità produttiva legata alla sua natura di trasformatore di acciaio; un fabbisogno energetico inferiore rispetto a un player integrato; capacità di ottimizzare gli acquisti mitigando anche il rischio di blocchi nell’approvvigionamento grazie a un vasto network internazionale di fornitori e una rete commerciale diversificata sia a livello geografico sia per mercati di destinazione.

In ottica di sostenibilità e riduzione dell’impatto ambientale, sono di particolare rilevanza i fattori ESG legati ai progetti di efficienza energetica, alla riduzione delle emissioni in atmosfera, allo smaltimento dei rifiuti e allo sviluppo di un modello circolare.

Il comunicato di rating emesso da Cerved Rating Agency è consultabile al seguente link: https://trovarating.cerved.com/it/trova-un-rating/dettaglio-rating?rating=00369452579