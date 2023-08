Maxi rissa davanti all’Esselunga, sei arresti

MANTOVA Davanti all’Esselunga sabato sera è avvenuta una maxi rissa in cui sono risultate coinvolte circa venti persone.

Il tutto è accaduto attorno alle 22 e ancora non si conoscono i motivi di questo scontro, che ha visto fronteggiarsi senza esclusione di colpi due nutriti gruppi di ragazzi che si sono poi dileguati nel momento in cui le pattuglie dei Carabinieri si sono portate sul posto. Non tutti però sono riusciti a darsela a gambe poiché fermati dai militari dell’Arma.

