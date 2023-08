Ferragosto, supermercati aperti tranne la Coop

MANTOVA C’è chi apre mezza giornata e chi invece resta aperto fino a sera, quasi come al solito. Chiusi soltanto i tre negozi della Coop presenti in città e nei centri commerciali-

Ferragosto dunque con le serrande alzate per i supermercati cittadini, che offriranno i propri servizi a quei pochi cittadini rimasti in città e che magari per la giornata di Ferragosto hanno in programma un pranzo con amici o famigliari all’insegna della classica grigliata. Ma il servizio garantito dai supermercati è anche utile agli anziani, che con le corsie aperte hanno l’opportunità di recuperare ciò di cui hanno bisogno.

Le grandi catene come Conad, Martinelli ed Esselunga hanno scelto di tenere aperto solamente per metà giornata, mentre fanno eccezione Il Gigante e l’Iper Tosano che invece chiuderanno i battenti al tramonto. In centro città, Carrefour di piazza Cavallotti conserva l’orario consueto notturno, mentre l’express di via Giustiziati chiuderà alle 13. Lo stesso vale per il Peroni di via Porto e l’Eurospin di viale Risorgimento.