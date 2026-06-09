Mille Miglia, arrivo speciale a Mantova: due auto operative d’epoca della GdF in esposizione

In occasione della “Mille Miglia 2026”, che si svolgerà, da martedì 09 a sabato 13 giugno 2026, nell’iconico tracciato “a otto”, da Brescia a Roma e ritorno, più in particolare, con riferimento al passaggio virgiliano di sabato 13 giugno 2026, giungeranno a Mantova, da Roma, due autovetture operative storiche della Guardia di Finanza. Nello specifico, si tratta della Fiat 125 (1967) e dell’Alfa Romeo 2000 (1981), due modelli di autovetture operative, in versione polizia, nel tradizionale colore blu storico, da inseguimento, targa GdiF., che hanno fatto la storia del Corpo, nostalgicamente e permanentemente esposte presso il Museo Storico della Guardia di Finanza a Roma. La partecipazione al circuito e la permanenza a Mantova delle predette autovetture storiche e relativi equipaggi – che potranno essere visti, più da vicino, in occasione, altresì, della sosta presso “Palazzo Te” –, vuole essere un omaggio alla Città, anche in vista della Ricorrenza Anniversaria, della Guardia di Finanza, di fine mese