Museoterapia per l’Oncologia a Palazzo Te

MANTOVA Dopo i laboratori dedicati – per tre annualità consecutive – ai pazienti dializzati dell’ospedale di Mantova, un altro percorso che coniuga salute e benessere, grazie alla collaborazione fra Asst Mantova e Fondazione Palazzo Te. Quest’anno, il progetto Museoterapia-L’arTE che cura coinvolgerà pazienti, professionisti e volontari della struttura di Oncologia del Carlo Poma.

Nei mesi di aprile e maggio sono in programma quattro laboratori, per un totale di circa 50 partecipanti. Obiettivi: abbattere lo stigma della malattia e vivere il museo come un luogo sociale che accoglie, educa e include. Sul fronte pazienti, l’esperienza sarà proposta a donne operate al seno in fase di follow-up post intervento e verrà monitorata attraverso uno studio clinico che ne valuterà l’impatto sul benessere e le relazioni.

Il programma prevede visite guidate all’installazione filmica All that changes you. Metamorphosis di Isaac Julien e ad alcune stanze di Palazzo Te, con laboratori espressivi sul tema della relazione e momenti di condivisione.

Il progetto è partito nel 2023 con un gruppo di pazienti sottoposti a trattamento dialitico, emodialisi o dialisi peritoneale, che hanno potuto partecipare, nelle stanze del museo, ad attività teatrali, di danza e pittura, guidate da artisti. Il percorso ha visto l’attivazione di una ricerca condotta dai professionisti della Nefrologia e Dialisi e in fase di pubblicazione su una rivista scientifica: la prima in questo ambito portata avanti da Asst Mantova.

L’obiettivo fondamentale del lavoro dei professionisti nefrologi era quello di verificare se gli stimoli artistici potessero contribuisce a una riduzione del 10 per cento del grado di astenia. Il secondo obiettivo: valutare se le condizioni di dialisi ospedaliera o domiciliare contribuissero a determinare il grado di astenia. I pazienti avevano un’età compresa fra i 18 e gli 80 anni, maschi e femmine.

L’insufficienza renale cronica con necessità dialitica è una condizione che comporta spesso la comparsa di astenia fisica e mentale. Il paziente dializzato riferisce senso di stanchezza legata all’esecuzione della dialisi, ma anche dovuta alla modifica degli stili di vita e all’obbligatorietà del trattamento dialitico tre o più volte alla settimana, in base alla metodica prescelta. L’astenia si ripercuote sul benessere psichico, fisico e sociale di chi la sperimenta.