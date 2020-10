Niente alcolici dentro e fuori la Grana Padano Arena

MANTOVA Il sindaco Mattia Palazzi venerdì 9 ottobre ha firmato l’ordinanza che stabilisce il divieto di vendita delle bevande contenute in vetro o in plastica, il divieto e la somministrazione di bevande alcoliche in occasione degli incontri di basket della squadra locale per la stagione sportiva 2020 – 2021. La misura si è resa necessaria per garantire la sicurezza durante lo svolgimento degli incontri sportivi. La disposizione entra in vigore a partire dalle due ore precedenti la gara e lo rimane fino all’ora successiva della fine della partita. Lo stop interessa l’area del palasport Grana Padano Arena e le vie piazzale Beccaria (tratto antistante il centro commerciale La Favorita), piazzale Martin Luter King, piazzetta Filangieri, via Melchiorre Gioia, via Zanellini, via Pietra, via Ruberti, piazzale Negri, piazza Pareto, via De Martiis, piazza Marenghi, via Verri, piazzale Bottoli, via Romagnosi, via Galliani, via Palvarini e piazzale Levoni. L’ordinanza vieta anche di introdurre bevande e contenitori nel Palasport.