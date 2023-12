Niente aumento del pass per chi ha il garage

MANTOVA Gli aumenti dei pass auto arriveranno al voto del consiglio comunale nella maratonina del bilancio previsionale in calendario per martedì 19, con prosecuzione mercoledì 20, ed eventualmente anche giovedì 21. Ma sin d’ora è annunciata una modifica rispetto a quanto stabilito nelle precedenti determinazioni di giunta. Infatti, dopo un primo pronunciamento dell’esecutivo per innalzare tutti i pass attualmente rilasciati di 20 euro in modo “lineare”, ossia senza eccezioni di sorta, la stessa giunta ha provveduto nell’ultima riunione di martedì di non includere nei rincari i pass dei cittadini residenti in Ztl che posseggano un garage, o comunque la possibilità di sosta in area privata.

Tale determinazione anticipa e annulla di fatto l’emendamento proposto dal capogruppo di Forza Italia Pier Luigi Baschieri, il quale aveva sottoposto al voto consiliare tre opzioni possibili per andare incontro a coloro che di fatto non occupano spazi pubblici per la sosta dei propri veicoli; tre opzioni che variavano solo nella cifra e nella modalità espositiva. Dal canto suo la giunta ha già deliberato nella stessa direzione, ritenendo «di non applicare l’aumento di 20 euro ai residenti delle aree pedonali e/o delle zone a traffico limitato e ai residenti del Comune di Mantova che abbiano la disponibilità formalizzata (contratto di affitto e/o di comodato) o che siano proprietari di un’area di sosta privata in una delle vie o piazze ricomprese nelle Ztl». Restano invariati invece gli aumenti per tutti gli altri, così come le esenzioni per disabili o per i loro accompagnatori.