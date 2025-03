Niente maltrattamenti e violenze da figlio e nuora, doppia assoluzione

MANTOVA – Assolti entrambi perché il fatto non sussiste. Questo quanto deciso ieri dal giudice Giacomo Forte nei confronti di una coppia di coniugi del Destra Secchia finita a suo tempo sul banco degli imputati per l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia perpetrati, nello specifico, ai danni dell’anziana madre di lui. Una vicenda afferente, stando al quadro inquirente, un periodo antecedente il 2019 quando alla fine era stata l’altra figlia della persona offesa a presentare denuncia a carico del fratello e della cognata, nonché costituendosi parte civile al relativo processo penale. Secondo quanto da lei stessa riferito in aula in corso d’istruttoria la madre, nel corso degli anni, sarebbe stata fatta oggetto di angherie, minacce e violenze varie soprattutto da parte della nuora che «avrebbe preteso di dettare legge in casa». Una situazione di cui lei sarebbe venuta a conoscenza molto tempo dopo, raccogliendo gli sfoghi della madre al telefono. La pensionata, nel frattempo deceduta, le avrebbe infatti raccontato di quella convivenza divenuta sempre più drammatica per lei. Circostanze però, come indicato dal tenore della sentenza, non supportate oltre ogni ragionevole dubbio da elementi di colpevolezza probanti.