Calcio Serie B – Mantova, anche patron Piccoli alla cena in ricordo di Marco Sguaitzer

PORTO MANTOVANO La memoria di Marco Sguaitzer è stata degnamente onorata ieri sera a Villa La Favorita. Oltre 200 persone hanno partecipato alla festa organizzata dal club intitolato all’indimenticato Marco, morto nel 2019 dopo anni di dolorosa ma orgogliosa battaglia con la Sla.

Il Mantova Club Marco Sguaitzer, fondato e guidato da Alessandro Martini, ha fatto le cose in grande, invitando un parterre di ospiti di tutto rispetto. Per il Mantova, di cui Marco era appassionato tifoso (e nel cui vivaio aveva militato da giovane calciatore), c’era il presidente Filippo Piccoli con famiglia al seguito. E ancora: i giocatori Tiago e Bianay a rappresentare la squadra. Davvero nutrita la schiera delle vecchie glorie biancorosse: Gaetano Caridi, Gabriele Graziani, Paolo Pupita, Salvatore Burrai, Piero Bianco, Sergio Girardi, Marino Magrin, Sauro Frutti, Alessandro Zaninelli, Sergio Facchi, Stefano Zarattoni. Presenti anche Roberto Boninsegna, il presidente della Provincia Carlo Bottani e il sindaco di Porto Mantovano Maria Paola Salvarani. Non poteva mancare Aiste, moglie di Marco e sua formidabile spalla. Un filmato dedicato a Sguaitzer ha aperto la serata, che è proseguita tra ricordi, gustosi aneddoti, considerazioni sul presente e sul futuro del Mantova. E i deliziosi piatti cucinati dai volontari delle sezioni Avis di Buscoldo e Bancole. Evento riuscito, nel nome e nel ricordo (sempre vivo) di Marco.