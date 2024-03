Nuova procedura rilascio passaporti con agenda differenziata: da oggi anche a Mantova

MANTOVA Cambia il sistema di prenotazione per il rilascio del passaporto. Sarà da oggi attiva anche Mantova una nuova procedura on line per il rilascio del documento. Il nuovo sistema di prenotazione prevede, infatti, due agende parallele e, conseguentemente, due iter distinti: quello ordinario, per chi non ha una partenza a breve termine, e quello prioritario, cui sarà riservata una “corsia preferenziale”.

Le novità riguardano la gestione degli afflussi: oltre all’agenda ordinaria i cittadini, collegandosi al sito https://passaportonline.poliziadistato.it, troveranno un’apposita sezione dedicata agli appuntamenti ritenuti prioritari che consentirà di prendere un appuntamento per il rilascio del passaporto entro 30 giorni ma solo per comprovate necessità (studio, lavoro, salute, turismo), documentate e prodotte allo sportello unitamente al modulo di richiesta passaporti.

Oltre a questa possibilità, il cittadino che non dovesse trovare un appuntamento disponibile attraverso il canale prioritario, e che abbia l’esigenza di partire entro 15 giorni (sempre per comprovate necessità), verrà indirizzato dal sistema verso un’ulteriore alternativa.

La piattaforma, infatti, renderà scaricabile un modulo da compilare, stampare ed esibire allo sportello dell’ufficio passaporti in orario di apertura mattutina unitamente alla documentazione che ne attesti l’urgenza; l’istanza, verificata la sussistenza di idonea motivazione, sarà trattata in base all’esigenza rappresentata.

Si è intervenuti negli ultimi mesi su più fronti per aumentare progressivamente la disponibilità di appuntamenti e venire incontro alle esigenze degli utenti, in primis con la recente delocalizzazione dell’Ufficio Passaporti (attualmente in Via Teatro Vecchio) che ha consentito di migliorare il servizio offerto ai cittadini sia in termini di accessibilità degli utenti sia in termini di efficienza, consentendo l’apertura di un ulteriore sportello, ma anche con l’ampliamento dell’orario di apertura, a conferma dell’impegno costante della Questura ed in particolare di tutto il personale dell’Ufficio Passaporti.

La nuova procedura è un servizio in più per il cittadino che consentirà, diversificando, come si è detto, gli appuntamenti secondo le priorità degli utenti, di acquisire un maggior numero di istanze e soddisfare le diverse istanze dei richiedenti, assicurando l’ottenimento del documento in tempo utile per la propria necessità documentata