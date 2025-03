Nuovi strumenti per la scuola di musica “Alberto Serati”

MANTOVA La Scuola di Musica ad orientamento bandistico “Alberto Serati” ha

recentemente arricchito la sua dotazione grazie a un progetto di acquisto di nuovi

strumenti musicali, finanziato attraverso un contributo “fuori bando” di Fondazione

Comunità Mantovana. L’iniziativa, nata dall’esigenza di rinnovare e ampliare l’offerta

della scuola, mira a offrire maggiori opportunità di accesso alla musica per bambini e

ragazzi.

L’acquisto di nuovi strumenti, principalmente flauti, clarinetti e sassofoni, ha

permesso di sostituire quelli usurati e di incrementare il patrimonio strumentale della

Scuola. Sarà quindi possibile accogliere un maggior numero di allievi, offrendo

anche strumenti in comodato d’uso gratuito: una modalità volta ad agevolare

l’avvicinamento alla musica di nuovi bambini a prescindere dalle disponibilità

economiche delle famiglie.

“Il progetto – afferma Diego Ghirlinghelli, presidente della Banda Città di Mantova

“Alessio Artoni” – sta sostenendo attivamente le iniziative di ampliamento dell’offerta

formativa della Banda, come la collaborazione con il doposcuola presso il c.a.g. di

Lunetta, quartiere dove la Banda ha la sede amministrativa e uno spazio dove svolge

le proprie attività quali la Scuola di Musica, le prove di Banda e della Banda Giovanile

denominata Green Band. Crediamo fortemente nella musica come strumento di

inclusione sociale e crescita culturale: questo contributo, per il quale ringraziamo

Fondazione Comunità Mantovana, ci aiuta a proseguire in questa direzione, creando

nuove occasioni di crescita e di condivisione per i giovani e per l’intera collettività”