Nuovo masterplan commissionato al Politecnico di Milano per riqualificare l’area di Porto Catena

MANTOVA ANCE Mantova, il Collegio costruttori edili della Associazione Industriali della provincia di Mantova, ha annunciato il lancio di un ambizioso progetto per la rigenerazione e valorizzazione dell’area di Porto Catena. Questo nuovo Masterplan, commissionato al Politecnico di Milano, è destinato a ridefinire il futuro urbanistico e architettonico di questa storica area della città. Il progetto, interamente finanziato da ANCE Mantova, vedrà la collaborazione attiva del Comune di Mantova e della Provincia di Mantova. Questi enti forniranno dati, competenze e parteciperanno a tavoli di lavoro dedicati: l’obiettivo è di completare lo studio entro la fine del 2024, ponendo le basi per un futuro sviluppo territoriale, urbanistico, turistico ed economico di grande portata. Il Politecnico di Milano, attraverso il suo Polo Territoriale di Mantova, metterà a disposizione la sua vasta esperienza in ricerca e formazione. «Il nostro obiettivo è fornire al territorio un piano di lavoro concreto, messo a punto da un polo di eccellenza come il Politecnico di Milano – dichiara Il presidente di ANCE Mantova, Attilio Scacchetti – Crediamo che la rigenerazione dell’area di Porto Catena possa costituire un’importante leva di sviluppo urbanistico e territoriale e di crescita per Mantova e per la sua provincia». «Ringrazio Ance e in particolare il presidente Attilio Scacchetti per l’importante e generosa iniziativa, che ci dà l’opportunità di confrontarci con Politecnico e Provincia su una delle aree con maggiori potenzialità ancora in buona parte inespresse della città – Andrea Murari, Assessore all’Urbanistica del Comune di Mantova- Porto Catena merita di tornare al centro del dibattito sulla città del futuro e sul suo rapporto con l’acqua». «Il valore aggiunto dell’iniziativa è in primis la competenza scientifica che l’Università rappresenta sul territorio Mantovano – Mattia Di Vito, delegato Provinciale alle materie Sistema Portuale Mantovano e Navigazione- oltre al metodo di agire in sinergia attraverso il dialogo interistituzionale al fine raggiungere obiettivi sfidanti nell’ambito della rigenerazione urbana nella Provincia del Benessere». La riqualificazione di Porto Catena non si limiterà a migliorare l’area dal punto di vista urbanistico, ma avrà anche un impatto significativo sul turismo e sull’associazionismo sportivo e ricreativo, elementi identitari storicamente presenti sulle sponde dei laghi mantovani. La Provincia di Mantova, con il suo ruolo istituzionale che spazia dalla gestione dei porti all’ambiente e al turismo, ritiene che lo studio del Politecnico possa costituire un modello da seguire per una gestione sostenibile delle risorse idriche del territorio. Il Masterplan per Porto Catena rappresenta un passo decisivo verso la valorizzazione di una delle aree più suggestive di Mantova, promuovendo uno sviluppo integrato e sostenibile che guarda al futuro con rinnovato ottimismo e determinazione.